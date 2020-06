L'extrémisme de droite continue de progresser en Allemagne.

Selon l'agence de presse allemande DPA, le pays compte aujourd'hui environ 30.000 extrémistes de droite, alors qu'il y en avait encore environ 24.000 en 2018.

Si le gouvernement allemand publiera les chiffres exacts plus tard, il confirme que l'extrémisme de droite devient un problème de plus en plus important. "Le nombre d'extrémistes de droite en Allemagne a augmenté au cours de l'année dernière", a déclaré le secrétaire d'État Hans-Georg Engelke. Les services de sécurité allemands examinent le problème de plus près qu'auparavant et "optimisent constamment leurs méthodes de travail", a-t-il ajouté.

Le ministre de l'Intérieur Horst Seehofer avait précédemment qualifié l'extrémisme de droite de "plus grande menace actuelle pour notre État constitutionnel démocratique".