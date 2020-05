La décision du gouvernement allemand, le 30 avril, d’interdire totalement sur son territoire les activités du Hezbollah, déclaré "terroriste" par Berlin, est passée un peu inaperçue. Mais elle a des conséquences importantes sur la façon dont l’Union européenne (UE) pourrait à court terme considérer le mouvement chiite libanais.

En 2013, seule sa branche armée avait été classée "organisation terroriste" par l’UE. Cette fois-ci, l’Allemagne ne fait plus la distinction et s’aligne sur les États-Unis, le Royaume-Uni, les monarchies du Golfe et surtout Israël, qui considèrent le Hezbollah, très actif en Syrie et au Liban, comme une menace directe pour sa sécurité.