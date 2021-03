"L'agence (allemande) des vaccins, et nous allons volontiers suivre ses recommandations, va autoriser AstraZeneca pour les groupes de personnes plus âgées", au-delà de 65 ans, a déclaré la chancelière allemande à l'issue d'une réunion sur la stratégie nationale anti-Covid avec les Etats régionaux du pays. Jusqu'ici, Berlin n'avait pas autorisé ce vaccin pour les plus de 65 ans, arguant de données insuffisantes.