Le secrétaire à la Défense américaine, Mark Esper a annoncé mercredi à Washington le redéploiement «» de quelque 11 900 soldats américains, qui vont être retirés d’Allemagne et dont environ 2 000 seront redéployés en Belgique, dans la région montoise, et en Italie. Une question de "flexibilité" pour le Pentagone et de "factures" selon le président Trump