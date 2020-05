La Commission n’écarte pas la possibilité d’ouvrir une procédure d’infraction contre l’Allemagne.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est montée au créneau dimanche, pour défendre la Banque centrale européenne (BCE) et la Cour de justice de l’Union (CJUE), six jours après que les deux institutions ont été éreintées par la Cour constitutionnelle fédérale allemande. Les juges de la Cour de Karlsruhe estiment, en substance, ne pas être tenus par un arrêt de la CJUE de 2018 validant la légalité du programme de rachat massif d’obligations souveraines de pays de la zone euro mené par la BCE, et se réservent le droit d’interdire, d’ici trois mois à la Bundesbank, la banque centrale allemande, d’y prendre part