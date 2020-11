Lundi, la Russie, l’Azerbaïdjan et l’Arménie ont annoncé un accord de paix plus de six semaines après la reprise des combats dans la zone séparatiste du Haut-Karabakh. Cette annonce sonne comme une victoire pour Moscou qui avait, à trois reprises, échoué à arrêter les combats. Dès mardi matin, les tirs avaient cessé et les premiers militaires russes chargés de maintenir la paix dans la région atterrissaient en Arménie et en Azerbaïdjan. La Russie, qui avait déjà des hommes en Géorgie (Ossétie du Sud) et en Arménie, en aura désormais pour les cinq ans à venir en Azerbaïdjan, le troisième pays du Caucase du Sud. Géopolitiquement, c’est une victoire.