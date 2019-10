Le ministre belge des Affaires étrangères et de la Défense Didier Reynders a entamé mercredi, peu après 9h du matin, son audition devant les députés européens, qui devrait durer trois bonnes heures. Cette audition a été perturbée à 9h50 par une coupure de courant qui a plongé la salle dans la pénombre. Les députés et le commissaire auditionné ont été contraints de déménager dans une autre salle afin de poursuivre le grand oral de Didiers Reynders.

Candidat du gouvernement belge à la Commission, M. Reynders (61 ans) est proposé par la prochaine présidente de l'exécutif européen, l'allemande Ursula von der Leyen, au poste de commissaire à la Justice, en charge aussi de l'État de droit et de la Protection des consommateurs, deux portefeuilles potentiellement très visibles. © AFP

M. Reynders a débuté cette audition par un aspect "personnel" : "Depuis des mois, de graves accusations sont portées à mon encontre par une personne qui vise délibérément à me déstabiliser et à me nuire. Cette personne a déclaré publiquement qu'elle voulait m'empêcher de devenir commissaire européen. J'ai nié toutes les allégations reprises dans la presse". Il a signalé que le procureur du Roi a classé sans suite le dossier "étant donné l'absence d'infractions.

"Chacune et chacun d'entre nous, nous pouvons malheureusement être exposés à ce genre d'attaques malveillantes. Je ne souhaite à personne ce que mes proches, ma famille, mes enfants, mon épouse et moi-même avons vécu ces quinze derniers jours. L'Etat de droit, c'est aussi la présomption d'innocence."

Il a a aussi assuré aux parlementaires qu'il n'hésiterait pas à agir pour défendre l'Etat de droit s'il venait à être menacé dans un pays de l'UE. Sur la même thématique, le candidat belge s'est également dit prêt à poursuivre les procédures article 7 engagées à l'encontre de la Pologne et de la Hongrie.

Après avoir raté de justesse le poste de secrétaire général du Conseil de l'Europe en juin dernier, le vice-Premier ministre MR s'est particulièrement préparé à cette audition. Pour étudier ses dossiers, le chef de la diplomatie belge a notamment manqué, la semaine dernière, les réunions de haut niveau de l'assemblée générale de l'ONU, grand-messe de la diplomatie mondiale.

Les députés de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) et ceux des affaires juridiques (JURI) l'entendent dans les bâtiments bruxellois du Parlement européen. Les ont rejoints ceux de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO), mais ces derniers ne sont pas appelés à se prononcer.

Parmi ses principales missions, M. Reynders a été chargé par Mme Von der Leyen de mettre en place un mécanisme de surveillance de l'État de droit dans tous les États membres. Le candidat devrait se montrer empressé de faire publier, dès la première année de travaux de la Commission, un rapport sur l'État de droit appelé à devenir annuel, et qui serait déjà plus approfondi pour les pays où des risques particuliers ont été identifiés comme la Pologne ou la Hongrie, voire la Roumanie, Malte ou la Slovaquie.

L'audition débute par un exposé introductif du "commissaire-désigné" qui ne devrait pas dépasser 15 minutes. Les députés auront ensuite l'occasion de poser un maximum de 25 questions. S'il le souhaite, le candidat peut prononcer une courte déclaration à la fin de son audition.

Après cela, les responsables des commissions LIBE et JURI se réuniront pour évaluer M. Reynders. Ils disposent de 24 heures pour rédiger leurs conclusions. Si la candidature n'est pas approuvée ou rejetée à l'unanimité, une majorité des deux tiers suffira. Si cette majorité n'est pas atteinte, les commissions pourront demander à M. Reynders des informations complémentaires à renvoyer par écrit, voire l'inviter à une deuxième audition, avant évaluation finale.

Au terme de la procédure, ce sont le président du Parlement, l'italien David Sassoli, et les présidents des groupes parlementaires qui décideront si les auditions de tous les candidats peuvent être conclues et si la plénière peut se prononcer sur la désignation de la nouvelle Commission européenne, dans son ensemble.

En tant que membre du MR, Didier Reynders est lié au groupe libéral-centriste Renew Europe (RE) construit par Emmanuel Macron et Guy Verhofstadt. Ce groupe soutient la commission Von der Leyen avec le PPE (conservateurs) et les S&D (socialistes), même si tous les membres de ces deux dernières formations n'avaient pas voté d'une même voix en faveur de l'Allemande.