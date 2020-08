Il est rare que les dirigeants des Vingt-sept soient conviés à un sommet européen en plein mois d’août. Il est encore plus rare qu’ils le soient pour traiter principalement d’une question de politique étrangère. À l’heure où la situation en Biélorussie se dégrade et s’impose comme un test géopolitique critique pour l’Union, les chefs d’État et de gouvernement européens ont discuté mercredi par vidéoconférence de la meilleure manière de répondre à cette crise. “Les élections présidentielles du 9 août n’ont été ni libres ni équitables. […] Nous ne reconnaissons pas les résultats présentés par les autorités biélorusses”, a déclaré Charles Michel, président du Conseil européen, après trois heures d’échanges.