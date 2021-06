Maddie McCann, à l'époque âgée de trois ans, avait disparu le 3 mai 2007 alors qu’elle était en vacances avec ses parents à Praia da Luz, en Algarve. Depuis l'enquête est toujours en cours pour savoir ce qui est arrivé à la fillette. Et des progrès considérables auraient été réalisés au cours de l'année écoulée. Le procureur allemand en charge de l'affaire, Hans Christian Wolters, a expliqué que les enquêteurs avaient réussi à récolter des informations très intéressantes. "Nous sommes satisfaits des rapports à la suite de notre appel à témoins. Malheureusement, toutes nos questions n'ont pas encore reçu de réponse", a-t-il admis.

Christian Brückner, principal suspect dans l'affaire qui a déjà été condamné pour abus sexuels sur des mineures, vivait à l'époque des faits dans un camping-car près de Praia da Luz, lieu de disparition de l'enfant. Depuis, les enquêteurs ont interrogé toute une série de témoins, dont l'ex-petite amie de Brückner. Elle a ainsi affirmé avoir été agressée par ce dernier lorsqu'ils étaient ensemble. La police a fouillé l'été dernier l'un des lieux de résidence du suspect à Hanovre. Elle cherchait entre autre du matériel informatique mais aucun corps, puisque Brückner ne possédait pas encore le terrain au moment de la disparition de la petite Maddie.

Depuis le début, l'Allemand nie être impliqué dans cette disparition et refuse de parler à la police. Néanmoins, il sera de nouveau interrogé d'ici la fin de l'enquête. Chose qui ne devrait pas tarder selon le procureur général, puisqu'il parle de quelques mois. "Lorsque nous aurons terminé notre enquête, nous informerons le public du résultat et nous fournirons de plus amples détails", a-t-il expliqué. L'été dernier, les enquêteurs avaient révélé qu'un appel de 30 minutes avait été passé sur le téléphone portable de Christian Brückner, environ une heure avant que Maddie McCann ne soit portée disparue. On ignore néanmoins toujours qui a cherché à joindre l'Allemand.

Si le procureur en charge de l'affaire pense que la petite Maddie a été assassinée, ses parents continuent eux à garder l'espoir de la retrouver en vie. "Nous nous accrochons à l’espoir, si minime soit-il, de revoir Madeleine", ont-il écrit sur leur site web.

Actuellement, Christian Brückner purge une peine de prison dans le cadre d'une autre affaire en Allemagne.