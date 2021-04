L’espionnage russe en Belgique et en Europe "a considérablement augmenté" depuis que Vladimir Poutine s’est installé au Kremlin et que la Russie a annexé la Crimée en 2014, selon le Service général du renseignement et de la sécurité (SGRS) de l’armée. Il reste "une menace persistante", notamment "hybride", selon la Sûreté de l’État. Telle est l’analyse des deux services de renseignement belges après les différentes affaires qui ont secoué ces derniers mois l’Italie, la Bulgarie, la France, les Pays-Bas ou la République tchèque.