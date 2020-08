On aura entendu tout et son contraire sur la cause de l’hospitalisation d’Alexeï Navalny, dans le coma, dans le service de réanimation d’un hôpital de Sibérie jeudi. Ses proches ont affirmé qu’il avait été empoisonné en buvant un thé à l’aéroport de Tomsk. Des médias ont prétendu qu’il avait trop bu, voire qu’il s’était drogué.