L’Europe analyse les pistes pour accélérer la production de vaccins : "Il faut se concentrer sur l’avenir" Europe Maria Udrescu

"L’enjeu n’est pas de commander plus [de vaccins anti-Covid-19], mais d’accélérer la production", a déclaré lundi Pascal Canfin, membre français de Renew Europe et président de la commission de l’environnement, de la Santé publique et de la sécurité alimentaire au Parlement européen.