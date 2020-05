Vendredi 10 avril 2020, pleine nuit. Soixante-trois migrants, dont sept femmes et trois enfants, quittent les côtes libyennes. Ils "sont à la dérive dans les eaux internationales. Nous craignons le pire" , indique l’ONG Alarm Phone le 11 avril. Les autorités libyennes, italiennes et maltaises sont prévenues. Dimanche, le navire se trouve "clairement dans la zone de recherche et de sauvetage de Malte" , observe Alarm Phone. Le 14 avril, un bateau de pêche vient en aide à l’embarcation de fortune, sous la coordination des forces armées maltaises. Mercredi 15 avril, ce navire débarque 51 migrants en Libye. Cinq personnes sont mortes de déshydratation et de faim. Sept sont portées disparues.

Ce récit glaçant est désormais connu comme "la tragédie de Pâques". Documenté par Alarm Phone, qui fournit une assistance téléphonique aux migrants en Méditerranée, il alimente la polémique qui agite aujourd’hui Malte et l’Union européenne. Analyse.