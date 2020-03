Comment réagir à la dérive inédite observée en Hongrie, où le Premier ministre Viktor Orban s’est doté lundi de pouvoirs quasi illimités pour une période indéterminée, sans nommer ce pays explicitement ? La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a relevé ce défi et redoublé de prudence en s’avançant sur le terrain miné, juridique et politique, que constitue la nouvelle loi hongroise. "L’Union est fondée sur des valeurs de liberté, de démocratie, d’État de droit et de respect pour les droits de l’homme. […] Il est de la plus haute importance que les mesures d’urgence (pour répondre à la crise de l’épidémie de coronavirus) ne soient pas prises au détriment de nos principes fondamentaux", a-t-elle déclaré par communiqué mardi. Un rappel à l’ordre vague, à la lumière de la gravité de la situation en Hongrie, que certains juristes n’hésitent plus à qualifier de "dictature".