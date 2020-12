L'ex-chirurgien Joël Le Scouarnec concède avoir violé ses deux nièces: "Sa façade commence à s'effondrer"

Europe

BELGA

"Sa façade commence à s'effondrer": l'ex-chirurgien pédophile Joël Le Scouarnec a avoué pour la première fois mercredi des faits de viol sur deux nièces, "une avancée énorme" dans ce procès à huis-clos, premier volet d'une vaste affaire de pédophilie. C'est "une avancée énorme" a estimé Me Delphine Driguez l'avocate des deux nièces Helena* et Aurélie*, âgées aujourd'hui de 30 et 35 ans, au sortir de leur confrontation avec l'accusé dans la cour d'assises de Charente-Maritime à Saintes qui le juge depuis lundi. Dans ce dossier, à côté des atteintes sexuelles, il n'était poursuivi pour viol que pour la première.