L'ancienne figure des gilets jaunes, passionnée d'automobile et de tuning, a donné une interview dans laquelle il indique avoir récemment acheté une Jaguar d'occasion à 9 500 euros. Son avocat précise qu'il l'a achetée avec "ses deniers personnels", après la revente de son ancienne voiture.

La diffusion d’une vidéo montrant Eric Drouet, une des figures fortes du mouvement des gilets jaunes, être interviewé à côté d’une voiture Jaguar, dont il indique être le propriétaire "depuis un mois et demi", suscite quelques réactions sur le web.

Ces images sont extraites d’une vidéo plus longue, postée le 30 janvier sur YouTube par le vidéaste Akram Junior Daily, qui publie tous les jours des interviews avec des propriétaires de voitures haut de gamme.

Interrogé sur le prix de sa Jaguar, Eric Drouet lui répond qu’il l’a achetée d’occasion "moins de 10 000 euros, 9 500 euros". L’ancienne figure des gilets jaunes avait déjà posté des photos de son nouveau bolide au début du mois de décembre sur Instagram. Plus tard dans la vidéo, Akram Junior revient sur ce qui semble être une bonne affaire : "Je trouve que c’est une très très bonne voiture. Et c’est malheureusement méconnu évidemment. Les gens tout de suite voient Jaguar et ils disent "Oh putain, ça va coûter 100 000 balles" […] En tout cas, ce qui est bien, comme c’est une marque qui est méconnue, ce qui est arrangeant, c’est la décote. C’est-à-dire que c’est des voitures, qui quand elles sont sorties, coûtaient extrêmement cher. Aujourd’hui pour moins de 10 000 euros, on peut quand même se faire plaisir. Le prix d’une Clio quoi !"

Cagnotte Paypal

Contacté par CheckNews, Eric Drouet nous a répondu par l’intermédiaire de son avocat, M. Khéops Lara, qui rappelle qu’il s’agit d’un "modèle d’occasion à 9 500 euros. Et évidemment ce véhicule a été acquis sur ses deniers personnels par M. Eric Drouet, étant rappelé qu’il faisait des vidéos sur le tuning (sa passion) depuis bien avant le mouvement des gilets jaunes". CheckNews n’a pas pu vérifier la nature de la transaction, mais on trouve des modèles de Jaguar S-Type, comme celle d’Eric Drouet, à des prix similaires (voire moins cher) sur des sites de vente de véhicules d’occasion.

Répondant aux accusations d’utilisation de l’argent d’une cagnotte, commencée par Eric Drouet pour les gilets jaunes blessés et ayant récolté 150 405 euros, l’avocat affirme que "l’intégralité des sommes récoltées est toujours sur le compte Paypal de la cagnotte. Aucun mouvement, retrait ou quelconque opération n’a été effectué sur cette cagnotte Paypal, que ce soit par M. Eric Drouet ou qui que ce soit d’autre". Il indique que l’argent n’a pas encore été versé pour des raisons d’organisation autour des statuts de l’association qui doit s’occuper de la transaction. Dans une vidéo postée le 24 janvier, Eric Drouet a annoncé s’être définitivement retiré du mouvement des gilets jaunes.

Vendredi, Eric Drouet est revenu sur l’achat de cette voiture et les rumeurs qui l’entourent dans un live sur Facebook. Il insiste sur le fait qu’il a acheté sa Jaguar avec l’argent de la revente de ses anciens véhicules qu’il détaille ainsi: "Je n’ai pas attendu les gens pour avoir des voitures. Donc au début du mouvement [des gilets jaunes] j’avais une Seat Leone, que j’ai pu revendre 14 000 euros. Je me suis racheté une Hyundai Genesis, qui m’a coûté exactement le même prix, carte grise incluse, à 80 euros de différence près. On va tout dire comme ça au moins, c’est transparent et ça fera taire les mauvaises langues. Et au moins, ceux qui auront ce genre d’information qui vient à leurs oreilles sauront quoi répondre. Ensuite j’ai revendu ma Hyundai Genesis, je sais plus, il y a un mois et demi, deux mois, pour la somme de 12 800 euros. Et ensuite j’ai pu racheter ma Jaguar qui m’a coûté 9 500 euros, donc oui ça fait des années que je vis sur la même somme d’argent, à peu près, sans rajouter un euro de ma poche.»

Comme promis dans ce direct sur Facebook, il a depuis répondu à ses détracteurs (dont fait partie Alexandre Benalla) en publiant l'annonce qui indiquait bien le prix de la Jaguar achetée.