Le Pacte vert est exactement la bonne réponse à la crise de coronavirus", déclarait récemment Ursula von der Leyen, confirmant que l’Union européenne ambitionne toujours d’atteindre la neutralité carbone en 2050, bien (et même d’autant plus) qu’elle est frappée par l’épidémie de Covid-19. La présidente de la Commission se positionnait ainsi dans le bras de fer entre les opposants et les tenants de la transition climatique, qui se joue en filigranes du débat sur la relance des économies européennes après la crise sanitaire. Si l’épidémie de coronavirus est allée de pair avec une levée de boucliers des contempteurs du Green new deal, elle représente aussi une opportunité en or pour la transition verte, alors que quasiment toutes les entreprises européennes dépendront des aides publiques pour leur survie. Mise à la fois devant cette chance, qui risquerait de ne plus se représenter à temps pour éviter le pire en termes de réchauffement climatique, et un défi économique immense, l’Union voit ses ambitions climatiques mises à l’épreuve.