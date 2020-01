Maria Udrescu, Olivier le Bussy et Tristan de Bourbon, Correspondant à Londres

Bruxelles s’éveille pour la dernière fois dans une Union à Vingt-huit membres. La chape de nuages qui couvre la capitale européenne annonce un jour comme les autres. Le quartier européen se met à bourdonner, le rond point Schuman s’enveloppe de voitures et les librairies ouvrent leurs portes. Sur leurs étagères, s’étalent des Unes de journaux qui imagent l’événement historique de ce 31 janvier 2020 : le Royaume-Uni s’apprête à quitter l’Union, le soir à minuit (23 h, à Londres). Dans plusieurs médias européens, dont Le Soir, les présidents du Conseil européen, de la Commission et du Parlement, Charles Michel, Urusla von der Leyen et David Sassoli, ont publié une carte blanche pour dire Good Bye, mais aussi Good luck aux Britanniques. Car "aucun pays ne peut, à lui seul, contenir la progression du changement climatique, trouver des solutions à l’avenir numérique ou faire entendre sa voix dans la cacophonie croissante qui règne en ce monde".

À ce titre, ils ont tenu à rassurer les citoyens européens quant à l’avenir. "Demain, sera aussi l’aube d’une ère nouvelle pour l’Europe", ont-ils écrit, s’engageant à en faire "le premier continent neutre sur le plan climatique d’ici à 2050, créateur de nouveaux emplois et porteur de perspectives nouvelles". Même sans le Royaume-Uni, ce "partenaire embarrassant" de l’Union.