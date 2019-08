Curieuse manière de se tenir au cours d'une réunion diplomatique de cet acabit, se surprennent à penser quelques observateurs. La photographie polémique a eu le don de tourmenter les utilisateurs des réseaux sociaux. “”, s'agace une internaute citoyenne du Royaume-Uni. "", surenchérit un autre.

La petite histoire

Sans contexte ni recul, les images suscitent bon nombre de réactions émotives sur les réseaux sociaux. On sait le pouvoir d'une légende, d'un cadrage particulier. Alors ici, quel est l'envers du décor?

Un journaliste de Reuters a publié une vidéo captée au même moment que la fameuse photo, mais qui permet de mieux comprendre la scène. Qui se résume en un moment convivial et teinté d'humour, entre le chef d'Etat français et le chef de gouvernement britannique.

Le président français indique tout simplement à Boris Johson que la petite table qui se trouve entre eux peut se transformer en "repose-pieds", avant que le Premier ministre britannique ne mime la blague, en portant son pied à hauteur de la table, le temps d'un instant. Instant capté et immortalisé, avant de susciter les taquineries et vexations exposées plus haut.