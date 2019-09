C'est l'histoire d'un sans-abris gallois qui, sans qu'il n'ait jamais pu le savoir, a fait mettre un genou à terre à l'Allemagne nazie et a changé le cours de la Seconde Guerre Mondiale. C'est de cette manière que l'on pourrait, très grossièrement, résumer ce morceau d'Histoire qui a débuté il y a tout juste 80 ans, le 29 septembre 1939. A cette époque, l'Europe est en guerre, pour la seconde fois en moins de trois décennies. L'Allemagne poursuit son avancée et après la Pologne, le 17 septembre, Hitler continue sa "guerre-éclair" à travers les Pays-Bas, la Belgique et la France (...)