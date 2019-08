L’affaire des avions renifleurs est un scandale révélé en 1983 par le Canard Enchaîné. Elle raconte comment des escrocs, un bricoleur italien et un comte belge, ont réussi à soutirer pas loin d’un milliard de francs à l’Etat français de manière aussi incroyable que scandaleuse.

On dit qu’une arnaque ne fonctionne que si la victime est vénale, attirée par l’appât du gain. On pourrait ajouter désespérée pour le coup. En pleine crise pétrolière, dans les années 1970, la France est prête à tout pour « trouver » du pétrole. Et elle est donc prête à tout croire aussi. Il faut savoir que les années 1970 sont riches en histoire d’inventions révolutionnaires, de mystères et autres génies incompris.

C’est là qu’entrent en jeu Aldo Bonassoli, un agriculteur et réparateur d’appareils électroniques italien, et Alain de Villegas, un comte belge qui financera les projets de Bonassoli et qui se dit passionné de science. Et c’est grâce à l’aide de Jean Violet, un avocat qui aurait travaillé pendant tout un temps pour les services secrets français, qu’ils arrivent à promouvoir leur projet aux yeux de la société Elf et de l’Etat français.

(...)