Giuseppe Conte vient d'annoncer des nouvelles mesures

L'Italie va fermer toutes les entreprises non essentielles pour faire face à la pandémie de Coronavirus.

«On vit la pire crise de l’après guerre. L’Italie va arrêter toute activité non nécessaire. On a pas d’alternatives" a déclaré le premier ministre.

L'Italie a connu sa pire journée ce samedi avec presque 800 décès supplémentaires.