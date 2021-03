Ville emblématique du dialogue interreligieux en France, Strasbourg vit une véritable crise de conscience. En cause, une délibération du conseil municipal de lundi dernier qui a abouti au vote, par la majorité Europe Écologie les Verts, du principe d’une subvention de 2,563 millions d’euros accordée à la construction de la mosquée Eyyub Sultan dans le quartier populaire de la Meinau. Une somme qui correspond à 10 % du coût global de la construction et s’inscrit dans le cadre du maintien du Concordat dans le droit local Alsace-Moselle, spécificité liée à l’histoire particulière de cette région que l’Allemagne et la France se sont disputée. Ailleurs en France, les collectivités ne sont pas autorisées à participer au financement des lieux de culte.