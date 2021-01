"L’omerta est terminée" : Nicola Gratteri, ce juge au centre du méga-procès contre une mafia Europe Valérie Dupont

© AFP

"Je ne travaille pas avec les personnes qui se mouillent avec la mafia, ici rien ne les arrête, et donc je peux saluer et embrasser une personne et ensuite la faire arrêter dix minutes plus tard." Cette phrase, Nicola Gratteri, procureur de Catanzaro en Calabre depuis 2016, l’a prononcée après avoir fait arrêter son collègue Marco Petrini, président de la cour d’assise ; l’homme sera par la suite condamné pour corruption en liens avec les clans.