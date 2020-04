Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) appelle lundi les pays européens à garantir l'accès aux systèmes d'asile et un accueil sûr malgré les mesures prises pour endiguer la pandémie de coronavirus. Le bureau régional de cette agence de l'Onu a compilé les bonnes pratiques et recommandations concrètes pour soutenir les États européens et leur permettre de garantir le droit à l'asile.

Gestion des frontières, limitation des voyages aériens, restrictions des déplacements... les mesures prises par les pays en Europe pour lutter contre le Covid-19 ont des répercussions sur l'asile et l'immigration, relève le HCR.

Les restrictions aux frontières ne doivent pas empêcher les demandeurs d'asile d'accéder au territoire et l'agence onusienne se réjouit que près de deux tiers des pays européens réussissent à le faire tout en gérant efficacement leurs frontières. Dépistage médical, certification sanitaire ou mise en quarantaine temporaire à l'arrivée représentent des "avancées positives et importantes" pour permettre l'asile en pleine crise sanitaire.

Le coronavirus et le confinement qui en résulte ont également des conséquences sur l'enregistrement de nouvelles demandes d'asile ou la délivrance de documents d'identité, relève le HCR. "Les conséquences peuvent être graves tant pour les personnes concernées que pour les États", prévient l'agence onusienne. Les nouveaux arrivés dont la demande d'asile n'est pas enregistrée n'ont "pas accès à l'assistance ni aux services de santé de base", illustre-t-elle. Elle met en outre en garde contre une surcharge de travail lors de la reprise des procédures.

La majorité des pays européens a, en conséquence, adapté le système d'asile à la situation. "Les procédures d'enregistrement sont simplifiées et ajustées, afin de permettre des soumissions par lettre ou internet, ou encore effectuées en amont afin de coïncider avec les examens médicaux, tout en automatisant la délivrance de documents d'identité", liste le HCR.

Les capacités d'accueil de nouveaux arrivés se trouvent également sous pression, une situation aggravée par le Covid-19. Les risques de propagation du virus sont très élevés dans les centres d'accueil ou de détention. Le HCR salue les États qui ont libéré des demandeurs d'asile pour les transférer vers des lieux plus sûrs ou ceux qui ont créé une capacité supplémentaire temporaire.

Pour aider le Vieux Continent, le bureau régional du HCR a compilé l'ensemble des bonnes pratiques déployées en Europe et publie des recommandations concrètes. "Aucun retard et aucune hésitation ne devraient infléchir nos actes quand il s'agit de sauver des vies humaines. Lorsque des personnes, en quête désespérée de sécurité, arrivent à nos frontières, que ce soit par voie terrestre ou par la mer, nous ne devons jamais leur tourner le dos ni les renvoyer vers le danger qu'elles ont fui", plaide Pascale Moreau, directrice régionale du HCR pour l'Europe.