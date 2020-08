L’opposante Svetlana Tikhanovskaïa a annoncé mardi avoir fait le choix "difficile" de partir en Lituanie, après deux jours de manifestations d’opposition violemment réprimées.

La jeune femme de 37 ans dit avoir pris "seule" cette "décision très difficile". "Je sais que beaucoup me condamneront, beaucoup me comprendront, beaucoup me haïront", a-t-elle affirmé. Elle a évoqué ses deux enfants, de 5 et 10 ans, qu’elle avait déjà envoyés à l’étranger en craignant des pressions.