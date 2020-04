Sur son site internet ce mercredi, l’Ordre de Malte annonce le décès de son 80e Grand Maître, Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, survenue à Rome la nuit du 29 avril « des suites d’une maladie incurable diagnostiquée il y a quelques mois ». Selon la Constitution de l’Ordre, le Grand Commandeur, Fra’ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas a pris les fonctions de Lieutenant intérimaire et restera à la tête de l’Ordre jusqu’à l’élection du nouveau Grand Maître.

Toujours dans son communiqué, l’Ordre précise que Fra’ Giacomo Dalla Torre « est né à Rome le 9 décembre 1944. Diplômé en lettres et philosophie à l’Université La Sapienza de Rome, il s’est spécialisé en archéologie chrétienne et en histoire de l’art. Il a occupé des fonctions académiques à l’Université pontificale urbanienne où il a enseigné le grec ancien et a également été bibliothécaire et archiviste en chef pour les importantes collections de recherche de l’Université. Au fil des ans, il a publié des essais et des articles sur certains aspects de l’histoire de l’art médiéval. »

Admis au sein de l’Ordre souverain en 1985 comme Chevalier d’honneur et de dévotion, c’est suite à la démission du 79ème Grand Maître, Fra’ Matthew Festing, qu’il a été élu Lieutenant de Grand Maître pour un an avant d’être élu en mai 2018 80ème Prince et Grand Maître de l’Ordre souverain de Malte.

« Homme de grande spiritualité et de chaleur humaine, Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto s’est toujours personnellement engagé dans l’assistance aux personnes dans le besoin, servant des repas aux sans-abri dans les gares de Termini et Tiburtina à Rome », note encore l’Ordre de Malte. « Il a participé à de très nombreux pèlerinages internationaux de l’Ordre de Malte à Lourdes et aux pèlerinages nationaux à Loreto et à Assise. Il montrait une grande joie à participer aux Camps d’été internationaux de l’Ordre pour jeunes handicapés au cours desquels il recevait beaucoup d’affection de la part des jeunes bénévoles et participants. »

Des Chevaliers hospitaliers qui comptent 800 bénévoles en Belgique

Comme Christian Laporte le rappelait dans La Libre en 2016, la naissance de l’Ordre de Malte est antérieure aux Croisades. Elle remonte en fait à 1048. Des marchands de l’ancienne république maritime d’Amalfi (Italie) avaient fait construire à Jérusalem un hôpital afin d’assister les pèlerins de l’époque, question de leur permettre de se reposer de très longs voyages et aussi de rentrer au bercail. L’Ordre fut donc d’abord hospitalier. Les Croisades les amenèrent à se muer aussi en militaires et à devenir des chevaliers hospitaliers. C’est alors qu’ils s’engagèrent pour la défense des chrétiens en Terre sainte.

Mais ils se firent expulser par Saladin et durent se replier d’abord sur l’île de Chypre puis sur Rhodes. Hélas, ils furent encore contraints à l’exil, défaits par les troupes de Soliman le Magnifique. Grâce à l’empereur Charles Quint et au pape Clément VII, les chevaliers purent alors s’installer sur l’île de Malte. D’où leur dénomination définitive d’Ordre souverain militaire hospitalier de Jérusalem, de Chypre, de Rhodes et de Malte… Sur cette dernière île, toutes ses fonctions furent maintenues.

Appelé à rester neutre dans les conflits entre Etats chrétiens, l’Ordre participa par contre à la bataille de Lépante en 1571. Il resta à Malte jusqu’en 1802 puis s’installa à Messine, Catane et Ferrare avant de s’établir à Rome en 1834, où il a toujours son siège et où il bénéficie de l’extraterritorialité. Au fil du temps, il fut de moins en moins militaire : pendant les deux guerres, il se retrouva dans les deux camps et opta pour l’aide humanitaire neutre. Ces dernières décennies, l’Ordre se focalisa sur la spiritualité et le travail caritatif.

L’organisation

Sujet de droit international public, l’Ordre a sa constitution, ses propres institutions et émet des passeports et des timbres. L’Ordre entretient des relations diplomatiques avec 106 pays, dont beaucoup ne sont pas catholiques. Il est représenté officiellement auprès de la moitié des Etats de l’Union européenne et de l’Union européenne elle-même. L’Ordre est neutre et apolitique, ce qui lui permet d’assurer un rôle de médiateur entre des Etats en conflit. Il siège comme observateur dans diverses enceintes internationales, dont les Nations unies et le Conseil de l’Europe.

En Allemagne, après la seconde guerre, il a été chargé de l’organisation hospitalière dans certains länder. Cela dit, l’Ordre à Rome est une petite structure qui coordonne et envoie des instructions que chaque association nationale envisage selon ses priorités. Il aligne environ 13 500 membres de par le monde dont un tiers aux Etats-Unis. Et il a plus de 100 000 bénévoles et salariés (en majorité des médecins). Pour être membre, il faut se déclarer catholique et se montrer disponible pour du travail caritatif assez soutenu.

L’œuvre sociale

En Belgique, l’Ordre est une association sans but lucratif depuis 1930. Il compte 286 membres (dont un tiers de dames) et emploie 7 ETP salariés. Et il repose sur l’engagement de 800 bénévoles.

L’Association belge des membres de l’Ordre de Malte est une asbl fondée en 1930, ayant pour objet d’assister sur l’ensemble du territoire belge, sans distinction d’origine ou de conviction, les personnes les plus démunies ou étant en situation de précarité sociale, morale, mentale et/ou physique. Et notamment les personnes handicapées, les personnes âgées, les mineurs d’âge protégés et les indigents, y compris les malades, sans-abri, réfugiés et immigrés.

Une spécificité belge fut la création de "Fontaines", de petits centres de soins de jour pour les sans-abri à Bruxelles, Liège et Gand. Des lieux où, en toute discrétion, ils peuvent retrouver une certaine dignité en étant lavés, nourris, blanchis et aidés sur le plan médical et pour le soin du corps.

Autres axes d’action : des camps d’assistance d’enfants en difficulté familiale et sociale ainsi que l’organisation de vacances pour personnes handicapées et d’appui aux personnes âgées dans les homes.

Sur le plan spirituel, les membres pratiquent un catholicisme décomplexé où l’entraide est souvent proche de la prière et du recueillement. L’Ordre organise ainsi des pèlerinages à Banneux et à Beauraing mais aussi à Lourdes avec l’encadrement d’une soixantaine de membres engagés dans le sacerdoce.

Le financement

En conformité avec la législation sur les asbl, ses comptes annuels qui font l’objet d’audits sont déposés au greffe du tribunal et publiés par la Banque nationale. L’Association belge est financée essentiellement par des dons de ses membres et sympathisants, de fondations publiques et privées, ainsi que par des subventions dédiées à des activités précises, telles les "Fontaines". Elle bénéficie du label AERF (Association pour une éthique dans les récoltes des fonds) et de la déductibilité fiscale.

L’Association belge, par le biais de son asbl "Order of Malta Belgium International Aid" - "MBI"-, active dans le domaine humanitaire international, reçoit diverses subventions de l’État belge depuis 2006. Elle a utilisé ces subventions exclusivement pour les projets humanitaires d’infrastructures hospitalières et médicales qu’elle soutient au Congo (à Kinshasa et au Sud-Kivu) et en Palestine. L’ensemble des subventions allouées depuis 2006 par le gouvernement belge s’élève à 1 479 802 €. Elles ont été intégralement consacrées aux projets humanitaires précités. Plus de 95 % de ces dépenses ont été approuvées par les instances de contrôle du SPF Affaires étrangères et Coopération au Développement, le solde concernant un projet en phase de finalisation dont le rapport final doit encore être déposé.

Sans ces aides gouvernementales, ces importants projets humanitaires n’auraient pu voir le jour. Les quatre cinquièmes de ces subventions ont été alloués en 2006 et en 2007 respectivement pour la rénovation de la maternité d’un hôpital à Bethléem (750 000 €) et pour la réhabilitation d’un hôpital au Sud-Kivu (450 000 €). Précision encore : l’Ordre de Malte et l’Association belge des membres de l’Ordre de Malte confirment, après due vérification, que ni l’une ni l’autre de ces institutions n’ont jamais effectué de versement au profit de fondations de la Princesse Léa de Belgique comme certains articles l’ont laissé entendre.