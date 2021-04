Ce qui porte à 600 millions le nombre de doses de vaccin Pfizer/BioNTech réservées par l'UE pour ses États membres. La Commission avait déjà conclu deux contrats d'achat anticipé avec la firme américaine et sa partenaire allemande, à chaque fois pour 200 millions de doses avec option sur 100 millions de plus. L'option qui a été activée ce lundi est celle du deuxième contrat.

"Nous avons jusqu'à présent tenu tous nos engagements. Au deuxième trimestre, nous livrerons 250 millions de doses dans l'UE, soit quatre fois plus qu'au premier trimestre", a commenté le patron de Pfizer, Albert Bourla.

La semaine dernière, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen avait déjà indiqué que Pfizer et BioNTech accéléreraient la cadence pour la deuxième fois: 50 millions de doses attendues au quatrième trimestre doivent désormais être livrées avant juillet. Un troisième contrat est en cours de négociation entre la Commission et BioNTech-Pfizer, pour la livraison d'1,8 milliard de doses de 2021 à 2023. Les vaccins et leurs principales composantes seront produits dans l'Union.