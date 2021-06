Plusieurs pays ont décidé de limiter l'utilisation de des vaccins dits à "vecteur viral" comme AstraZeneca et Johnson & Johnson en raison d'un lien avec des caillots sanguins rares, et optent plutôt pour les vaccins utilisant la technologie de l'ARN messager, comme ceux de Pfizer et Moderna.

"Nous sommes toujours dans une pandémie, et il est très important que dans cette lutte, nous utilisions toutes les options dont nous disposons", a déclaré Marco Cavaleri, responsable de la stratégie vaccinale à l'EMA.

Il appartient aux pays de l'UE de décider comment les utiliser "dans le meilleur intérêt de la santé publique", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse.

L'EMA avait démenti mardi que M. Cavaleri ait suggéré d'abandonner le vaccin AstraZeneca, affirmant que les déclarations de ce dernier lors d'une interview avaient été mal interprétées, et qu'il considère que les bénéfices du sérum dépassent les risques. M. Cavaleri a déclaré jeudi qu'il s'agissait d'un "malentendu sur de nombreux aspects".

M. Cavaleri a ajouté qu'il était "très difficile de dire" quel type de technologie vaccinale pourrait s'avérer être le meilleur à l'avenir, et que tous les sérums existants avaient "déjà sauvé des milliers et des millions de vies".

"Nous sommes juste heureux d'avoir autant d'options", a-t-il poursuivi.