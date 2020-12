L'UE s’offre un nouveau régime de sanctions pour "sanctionner les auteurs de violations des droits de l’homme partout dans le monde" Europe Sabine Verhest

© AFP

L’Union européenne franchit un pas supplémentaire dans la lutte contre les violations des droits de l’homme dans le monde. Les ambassadeurs des États membres se sont entendus sur une législation établissant un régime mondial de sanctions ciblant les responsables d’actes de génocide, de crimes contre l’humanité, d’exécutions extrajudiciaires, d’arrestations et de détentions arbitraires, de torture, d’esclavage, de traite des êtres humains et autres violations des droits et libertés fondamentaux.