Ce n’est pas moi, c’est l’autre. Organisé cette semaine par visioconférence, le second round de négociations de la future relation entre l’Union européenne et le Royaume-Uni n’a pas permis d’enregistrer de progrès significatifs et les deux parties s’en rejettent la responsabilité.

Le négociateur en chef de l’Union, Michel Barnier, a ouvert le feu, ce vendredi en début d’après-midi, lors d’un point presse de la Commission européenne. "L’objectif que nous avions d’effectuer des progrès parallèles dans tous les domaines n’a été que très partiellement atteint au terme de cette semaine", a déploré le Français, rétabli d’avoir contracté le Covid-19. En cause ? La partie britannique qui "n’a pas voulu s’engager sérieusement sur un certain nombre de points fondamentaux", peste Michel Barnier.