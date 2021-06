La Russie et la Turquie sont devenues un sujet de discussion récurrent des sommets européens. Ce sera encore le cas ce jeudi soir, à l’occasion de la première journée de la réunion du Conseil européen qui se tiendra à Bruxelles. Les chefs d’État et de gouvernement discuteront à la fois de l’élaboration d’une stratégie européenne face à Moscou, ainsi que de l’attitude à adopter vis-à-vis de la Turquie, à la lumière des développements des relations complexes et tendues que l’Union entretient avec Ankara.