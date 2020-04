Selon la feuille de mission délivrée par les leaders des Vingt-sept, les ministres des Finances de la zone euro doivent, à l’issue de leur réunion en visioconférence du 7 avril, présenter des propositions de réponses européennes pour faire face aux colossales conséquences économiques de l’épidémie de Covid-19. Précision importante : ces propositions doivent être susceptibles de faire consensus. Les discussions de la semaine dernière sur l’activation du Mécanisme européen de stabilité et les coronabonds avaient abouti dans des impasses, faute de compromis sur la nature des moyens à déployer, le moment et les modalités. Pire encore, les débats avaient été acrimonieux entre, d’une part, l’Italie et l’Espagne, les pays plus affectés par l’épidémie, et, de l’autre, les pays les plus attachés à l’orthodoxie budgétaire, à savoir les Pays-Bas (surtout), l’Allemagne, l’Autriche et la Finlande.