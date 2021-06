L’Union sévit face au despote biélorusse Europe Maria Udrescu

© AP

L’Union européenne s’apprête à couper les vivres du régime biélorusse d’Alexandre Loukachenko, qui poursuit la répression de sa population, étant allé jusqu’à dérouter, le 23 mai 2021, un avion Ryanair liant Athènes et Vilnius afin d’arrêter un journaliste qui se trouvait à bord. C’est cet incident qui a poussé les Vingt-sept à sévir face à un despote qui semble prêt à tout pour préserver son pouvoir et écraser toute opposition, même à prendre en otage un avion et ses passagers européens.