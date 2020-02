La Belgique fait partie des contributeurs nets au budget européen, c’est-à-dire que sa contribution financière, basée sur son revenu national brut, est plus élevée que celle qu’elle reçoit directement. La Commission, cependant, n’a de cesse de répéter qu’il faut en finir avec cette distinction trompeuse entre contributeurs et bénéficiaires nets du budget. Car l’appartenance au marché intérieur et, dans le cas de la Belgique, la présence sur son sol des institutions européenne sont sources de retombées importantes, bien que difficilement quantifiables.