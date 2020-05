La Commission européenne s'apprêterait à proposer ce mercredi un plan de relance post-coronavirus à 750 milliards d'euros, selon des sources non confirmées citées par l'agence de presse allemande DPA et plusieurs médias allemands.

Ce paquet serait composé de 500 milliards d'euros de dotations - rejoignant ainsi la proposition franco-allemande formulée la semaine dernière - et de 250 milliards d'euros de prêts.

D'autres sources avaient cité jusqu'il y a peu un plan de relance atteignant le millier de milliards d'euros.

La présidente de la Commission Ursula von der Leyen doit présenter à 13h30 sa proposition de plan de relance et de budget pluriannuel de l'Union pour 2021-2027, auquel sera adossé le plan de relance.

L'exécutif européen cherche à réconcilier une vision plus méridionale qui passerait par des dotations aux Etats et régions les plus touchés par les crises sanitaire et économique, à rembourser solidairement par les Vingt-sept, et une vision plus nordique - incarnée par les Pays-Bas, la Suède, le Danemark et l'Autriche - demandant de responsabiliser l'Etat bénéficiaire à travers des prêts conditionnés.

Si les chiffres cités par les médias allemands devaient se confirmer, ils montreraient que Mme Von der Leyen privilégie les dotations dans le plan de relance, tout en restreignant l'ampleur de ce dernier à moins d'un millier de milliards d'euros, un seuil qu'elle avait pourtant évoqué il y a quelques semaines.

La Commission devrait proposer d'emprunter elle-même de l'argent sur les marchés, soutenue par une garantie indirecte des Etats membres, et de le rembourser en commun sur plusieurs dizaines d'années, dans un geste de solidarité sans précédent qui requiert une difficile unanimité.

La proposition de la Commission doit ouvrir une période de négociation qui s'annonce ardue entre les 27 Etats membres.