La Commission européenne veut mettre de l’ordre dans la gestion de l’espace Schengen Europe Olivier le Bussy

© Shutterstock

L’espace européen de libre circulation Schengen a traversé, et traverse encore de sérieuses zones de turbulences depuis le mitan de la dernière décennie. La vague d’attentats terroristes islamistes, la crise des réfugiés de 2015 puis la pandémie de Covid-19 ont été autant de raisons invoquées par les États membres pour réinstaurer des contrôles aux frontières intérieures de l’Union, mettant à mal la libre circulation des citoyens européens et perturbant le bon fonctionnement du marché intérieur. Schengen a encaissé ces dernières années de solides coups de boutoir, à tel point que les souverainistes et les nationalistes se prennent à rêver tout haut de son effondrement.