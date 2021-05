Tous les secteurs économiques en lien avec les océans, les mers et le littoral devront réduire leur empreinte environnementale et climatique, a affirmé lundi la Commission européenne en présentant sa nouvelle approche pour une "économie bleue durable" au sein de l'Union. Les secteurs visés sont non seulement la pêche et le transport maritime, mais aussi l'aquaculture, le tourisme côtier, les activités portuaires et de construction navale, etc., a spécifié le commissaire aux affaires maritimes, Virginijus Sinkevicius, au cours d'une conférence de presse.

"La pollution, la surpêche et la destruction des habitats, ainsi que les conséquences de la crise climatique, constituent des menaces sur la richesse de la biodiversité marine, dont dépend l'économie bleue. Il nous faut changer de cap et développer une économie bleue durable où protection de l'environnement va de pair avec activités économiques", a souligné le vice-président de la Commission Frans Timmermans, en charge du Pacte vert européen.

À cet égard, l'exécutif veut promouvoir les investissements dans les technologies innovantes. Il cite la production d'énergie à partir de la houle et des marées, la culture d'algues alimentaires, le développement d'engins de pêche innovants ou la restauration des écosystèmes marins (par exemple après le démantèlement de plateformes en mer), comme ressources pour l'économie et l'emploi.

La Commission s'engage aussi à inciter le transport maritime et les ports à recourir à des carburants ou de l'électricité à base de sources d'énergie renouvelable ou à bas carbone. Elle compte renforcer ses normes pour le recyclage des grands navires.

Concernant le tourisme côtier, par ailleurs touché par les conséquences de la pandémie, la Commission soutiendra le développement d'infrastructures vertes et la protection des littoraux contre les risques d'érosion et d'inondations. "Cela contribuera à préserver la biodiversité et les paysages, tout en bénéficiant au tourisme et à l'économie côtière."

La Commission a en outre publié des lignes directrices et des recommandations pour doper l'aquaculture dans l'UE et la rendre moins dépendante des importations. Car actuellement, près de 60% des denrées maritimes consommées dans l'UE sont importées, tandis que celles provenant de l'aquaculture ne représentent que 10%. Ce secteur constitue un important potentiel de croissance, selon la Commission.