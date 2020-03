Pour tenter d’atténuer les conséquences économiques dantesques de l’épidémie de Covid-19, la Commission européenne a proposé pour la première fois dans l'histoire de l'UE de délier complètement les Etats membres des règles budgétaires et macroéconomiques établies par le Pacte de stabilité et de croissance. “Le coronavirus a un impact dramatique sur notre économie. […] J’avais dit qu’on ferait tout ce qui est nécessaire pour soutenir les Européens et l’économie européenne. Aujourd’hui, nous avons tenu nos engagements”, a déclaré la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, dans une vidéo publiée sur Twitter. Mais l'Italie appelle aussi à l’Union à utiliser “toute la puissance” du fonds de secours de la zone euro pour faire face au choc économique à venir. Il en va de la survie même de l'UE, met en garde Paris.

(...)