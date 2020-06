La Commission propose que les investisseurs publics étrangers jouent selon les règles du marché européen © AFP Europe Olivier le Bussy

Pour l’heure, le marché intérieur européen est ouvert aux quatre vents et exposé aux distorsions de concurrence provoquées par des acteurs extérieurs. En vue de corriger cette situation, la Commission européenne a initié une réflexion, ce mercredi, en publiant un livre blanc sur la question. Elle propose d'imposer de nouvelles règles aux investisseurs publics étrangers - des gouvernements ou des entités publiques de pays tiers - actifs dans le marché unique.

“L’économie européenne est ouverture et étroitement liées au reste du monde. Si nous voulons que cela reste une force, nous devons rester vigilants”, a déclaré la vice-présidente exécutive de la Commission en charge de la Concurrence et du Passage à l’ère numérique, Margrethe Vestager.