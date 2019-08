Après la démission de Giuseppe Conte, et la chute du gouvernement populiste-souverainiste, c’est à présent au président de la République, Sergio Mattarella de dicter les règles du jeu. La politique italienne a souvent fait preuve de beaucoup de créativité et des surprises ne sont pas à exclure, même si la situation semble assez compliquée. Difficile de savoir en effet, si le Président acceptera de retourner rapidement aux urnes, comme le demande Matteo Salvini, le ministre de l’Intérieur et vice-Premier qui a fait exploser l’accord de gouvernement pour tenter d’empocher les 38 % d’intentions de vote que lui promettent les sondages.

D’autres cartes sont sur la table du Président, une nouvelle coalition entre le Mouvement 5 étoiles (M5S) et la gauche, le Parti démocrate. Autre possibilité, un gouvernement électoral, qui aurait pour mission de faire voter la loi budgétaire, qui s’annonce compliquée, avant de retourner voter début 2020. Au milieu de ces nombreux scénarios qui remplissent les pages des journaux italiens, plusieurs questions s’imposent.

1 Matteo Salvini est-il incontournable ?

Au Parlement, La Ligue de Matteo Salvini n’a pas le poids que les sondages lui promettent.

(..)