La Croatie a été frappée mardi par un tremblement de terre d'une magnitude de 6,2 a indiqué le Centre sismologique euro-méditerranéen (EMSC). Selon la Croix-Rouge croate, la situation est très grave.

Le tremblement de terre aurait été ressenti dans le nord de l'Italie et le sud de l'Allemagne.

L'épicentre est situé à 46 kilomètres au sud-est de Zagreb. Les médias croates indiquent que des dégâts sont visibles à Zagreb et que les gens paniquaient en pleine rue. Il n'y a pas encore de rapports de victimes possibles.

Le séisme survient un jour après qu'une série de tremblements de terre plus faibles ont secoué la population. Les tremblements de terre d'une magnitude de 5,2 et 5 ont causé des dégâts à Shisak et Petrinja.

Une centrale nucléaire mise à l'arrêt en Slovénie par précaution

La centrale nucléaire slovène de Krsko a été mise à l'arrêt mardi "par précaution" après le séisme de magnitude 6,2 qui a touché la Croatie, a déclaré à l'AFP une porte-parole du site sans plus de détails.

Selon l'agence de presse STA, il s'agit d'une "procédure normale dans les cas de forts tremblements de terre".