La famille de Vladimir Poutine, le secret le mieux gardé de Russie Europe Veronika Dorman, pour Libération

© AP

Семья : la famille. Celle de Vladimir Poutine est le secret le mieux gardé de Russie. " Je ne discute jamais de questions liées aux membres de ma famille. Ils ne font pas d’affaires et ne se mêlent pas de politique. Ils vivent leur vie normalement", répète le président russe quand il est interrogé sur sa vie privée, que le Kremlin protège depuis plus de 20 ans avec plus d’assiduité que l’emplacement de ses fusées nucléaires.