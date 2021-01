La fille de Bernard Kouchner accuse son beau-père, Olivier Duhamel, d’inceste Europe Laure de Charette

© AFP Olivier Duhamel, le beau-père accusé d’inceste.

Dans la familia grande, je demande la fille. Prénom : Camille. Nom : Kouchner. Cette avocate réputée, âgée de 45 ans, fille du célèbre médecin et homme politique Bernard Kouchner, a décidé de briser l’omerta, cette mécanique du silence à l’œuvre dans sa famille depuis plus de trente ans. Elle publie le 7 janvier La Familia grande (Seuil), un livre choc, écrit dans le secret et surtout dans les larmes, avec une force de vie propre aux rescapés. Le Monde en a publié des extraits en exclusivité. Camille Kouchner y accuse le deuxième mari de sa mère, le très médiatique spécialiste du droit constitutionnel Olivier Duhamel, d’avoir abusé sexuellement de son frère jumeau quand il avait 14 ans.