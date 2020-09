Au pied de la Tour Eiffel à Paris, mi-juillet, première surprise : nous accédons directement à l’ascenseur, sans file d’attente et, au premier étage, seules quelques familles s’adonnent aux selfies. Pas besoin de jouer des coudes non plus le lendemain au château de Versailles, d’habitude pris d’assaut par des hordes de touristes chinois ou indiens : nos pas résonnent dans la cour d’honneur. "Ce n’est pas un été comme les autres", résume le secrétaire d’État au Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne. D’après Atout France, qui a publié un premier bilan le 4 septembre, la saison estivale, marquée par la crise sanitaire du Covid-19, a été "globalement correcte, bien que courte et contrastée".