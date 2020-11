Les gouvernements grecs et chypriotes sont plutôt contents de la victoire de Joe Biden aux élections américaines. À Athènes, un diplomate proche du dossier avoue même être "soulagé", les négociations "seront plus faciles", a-t-il confié une fois la victoire du candidat démocrate assurée. Et à Nicosie, on ne cesse de passer en boucle les déclarations de Joe Biden du 22 mai 2014 ou, en tant que vice-président des États-Unis sous Obama, il déclarait que "les États-Unis ne reconnaissaient qu’un seul État légitime, le gouvernement chypriote".

Ankara qui au départ s’était félicité de cette "visite historique", la première depuis celle du vice-président démocrate Lyndon Johnson envoyé dans la région 1962 par Kennedy, avait très mal réagi à ces déclarations et avait parlé d’une "mauvaise connaissance du dossier".

Un délai dangereux

Pour autant, Angelos Syrrigos, député conservateur et spécialiste des relations gréco-turques, prévient : "Il y a moins de deux mois d’ici l’investiture de Joe Biden. Erdogan va mettre à profit ce laps de temps pour tenter de mettre la future administration démocrate devant le fait accompli." Autrement dit, gagner par la force en Méditerranée orientale et à Chypre tout ce qu’Ankara n’a pas pu imposer par la voie diplomatique.

Dans cette bataille, Athènes n’est pas en pole position. D’autant que le retrait des États-Unis dans la région ne date pas de la présidence républicaine de Donald Trump, mais bien de celle du démocrate Obama, et qu’un changement de politique n’est pas à l’ordre du jour.

"C’est parce que les États-Unis se sont retirés de la Méditerranée orientale qu’Erdogan peut jouer au caïd", explique Thanos Véremis de l’Eliamep, la Fondation hellénique de la politique étrangère et européenne.

Bon nombre d’analystes en Grèce prévoient deux mois de très grosses tensions dans la région avec une grande probabilité "d’incidents" pour forcer à des négociations globales qui, du point de vue grec, seront défavorables à Athènes.

"Washington ne va pas faire la guerre à Ankara, c’est évident, explique Nikos Meletis, journaliste qui suit les dossiers du ministère grec des Affaires étrangères depuis des décennies. Le soutien américain aura des limites. À Athènes de prendre ses responsabilités."

Sauf que cela va être difficile de le faire tant que les choses ne s’éclaircissent pas outre-Atlantique. La Turquie est la première armée terrestre de l’Otan dans la région et sa voix compte pour toute initiative de l’Alliance atlantique. Athènes doit donc rapidement capitaliser les positions favorables de Joe Biden à son égard, mais elle risque de manquer de temps.

Erdogan visite le nord de Chypre

Dimanche, le président turc était en visite dans la partie nord de Chypre, sous occupation turque. "Il y a deux peuples et deux États séparés à Chypre. Il faut des pourparlers pour une solution sur la base de deux États séparés", a-t-il affirmé lors d’un discours dans la partie nord de l’île méditerranéenne, occupée par Ankara.

Pour le chef de l’État turc, les plans pour une réunification de l’île sous la forme d’un État fédéral font désormais partie du passé. La visite du chef de l’État turc à Chypre-nord, où il entend "pique-niquer" dans la cité fantôme de Varosha, un des symboles de la division de l’île, a suscité de vives réactions chez les Chypriotes turcs et grecs.