Samedi matin, de la ville enfouie d’Acrotiri, la Pompéi grecque de l’île de Santorin dans les Cyclades, tout sourire et très sûr de lui, le Premier ministre grec a lancé un appel aux futurs visiteurs du pays. "La Grèce est prête à accueillir les touristes cet été en toute sécurité en mettant leur santé en toute première priorité. On va protéger leur bien-être, la santé de nos employés et celle de la population locale."