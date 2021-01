La justice britannique a rejeté lundi la demande d'extradition du fondateur de WikiLeaks Julian Assange vers les Etats-Unis, qui veulent le juger pour espionnage après la publication de centaines de milliers de documents confidentiels.

La décision rendue par la juge Vanessa Baraitser, à la cour criminelle de l'Old Bailey de Londres, est susceptible d'appel. Assange devra rester en détention pendant que le gouvernement américain décide s'il fait appel ou non.

Devant le tribunal, de nombreuses personnes venues soutenir Julian Assange manifestent leurs joies une fois le verdict exprimé.

© AFP

L'Australien risque aux Etats-Unis 175 ans de prison pour avoir diffusé, à partir de 2010, plus de 700.000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan.

Julian Assange a été arrêté en avril 2019 après sept ans derrière les murs de l'ambassade d'Equateur à Londres, où il s'était réfugié après avoir enfreint les conditions de sa liberté sous caution, craignant une extradition vers les Etats-Unis ou la Suède, où il a fait l'objet de poursuites pour viol qu'il conteste et qui ont depuis été abandonnées. Les conditions de détention du fondateur de WikiLeaks ont été dénoncées par le rapporteur de l'ONU sur la torture Niels Melzer.

Soutien de Snowden

La nouvelle a rapidement été saluée par Edward Snowden, ancien employé de la CIA et de la NSA, qui a révélé l'existence de plusieurs programmes de surveillance de masse américains et britanniques.

"Merci à tous ceux qui ont fait campagne contre l'une des menaces les plus dangereuses à la liberté de la presse depuis des décennies", a-t-il déclaré sur Twitter, saluant la décision de la juge.