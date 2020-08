Le pays précise dans son communiqué qu'un test négatif ne permet pas de se soustraire à cette quarantaine. "Il n'en réduit pas également sa durée, car un résultat négatif n'exclut pas une infection", est-il précisé.





La Suisse n'est pas le premier pays à imposer une telle mesure aux Belges . La Finlande, le Royaume-Uni et les Pays-Bas avaient déjà mis en place des règles particulières au vu de l'évolution de la situation épidémiologique dans notre pays.

La Belgique avait elle-même placé trois cantons suisses en zone rouge (Genève, le Valais et le Vaud), rendant obligatoire pour toutes les personnes issues de ces régions une quarantaine à l'arrivée sur le territoire. Les Affaires étrangères étaient revenues sur leur décision quelques jours plus tard , colorant à nouveau en vert les régions du Valais et du Vaud.