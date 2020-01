Europe La mémoire infaillible des atlas Christophe Lamfalussy

En ces temps chahutés sur le plan international, rien de tel que de se pencher sur les cartes historiques : comparer la politique étrangère d’Erdogan avec l’extension de l’Empire ottoman au XVIe siècle, lequel allait jusqu’à La Mecque et Vienne ; juxtaposer les ambitions de l’Iran contemporain avec l’empire des Perses, qui s’étendait des montagnes du Pamir jusqu’à la Thrace ; voir les départements français qui ont enregistré le plus grand nombre de victimes humaines des loups avant la Première Guerre mondiale ; comprendre la loi sur l’État-Nation adoptée à quelques voix près par le Parlement israélien ou encore visualiser l’expansion des Églises évangéliques en Afrique centrale et du sud.